Альбина Джанабаева похвасталась идеальной фигурой в красном боди

Популярной российской певице и жене Валерия Меладзе накануне исполнился 41 год. По этому поводу артистка решила продемонстрировать, что время над ней не властно, и опубликовала завораживающее фото в дерзком образе.

Как сообщает Politeka.net, на фото звезда позирует в ярко-красном боди, которое подчеркивает все изгибы ее подтянутой фигуры. На снимке также можно увидеть игривый кусочек оголенного бедра Джанабаевой. Образ красотки дополняет яркий макияж с акцентом на губы, полученным при помощи красной помады. Джанабаева на снимке эффектно выгнулась и небрежно перебросила волосы на одну сторону.

«Спасибо за все ваши поздравления, за добрые слова, за тёплые пожелания и за поддержку моей новой песни!», - написала звезда в подписи к снимку.

В комментариях поклонники засыпали певицу вопросами и комплиментами.

«Обворожительная красавица!», «Альбина ещё раз поздравляю вас с днём рождения! Очень вас люблю и уважаю. Будьте счастливы», «Вы прекрасны», «Невероятно красивая», «Альбина! Вы супер! Вам идет красный цвет!!!», «Сногсшибательная», «Идеальная фигура», «Альбиночка, с прошедшим днем рождения! Пусть Леди-Огонь, твои желания - Абалдевают, от твоих возможностей!», «Гибкая как осина», - пишут люди в комментариях к снимку.

Напомним, томная Джанабаева постаралась для Меладзе и устроила пикантную фотосессию в спальне.

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