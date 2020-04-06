40-летняя российская певица Альбина Джанабаева, супруга артиста Валерия Меладзе, очаровала своими талантами на кухне

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как месит тесто для того, чтобы испечь сладкие вкусности (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Альбина предстала ненакрашенной в слегка растрепанном виде, в домашней майке коричневого цвета. Звезда усердно вымешивала тесто, при этом невозможно не заметить, что на ней нет нижнего белья, ведь она крупным планом засняла свою грудь и активные движения руками. Изредка ее лицо попадало в кадр - довольная собой Альбина улыбалась, не скрывая восторга от процесса.

В конце концов, звезда похвасталась результатом - аппетитной выпечкой, от которой аж слюнки текут.

"Добрый день! А мы тут плюшками балуемся😋😋😋..... делаете сами тесто или покупаете? Или вообще ни про тесто🤬???Результат в карусели➡️➡️➡️ рецепт теста в сториз👌🏻", - написала Альбина в соцсети.

Поклонники за несколько часов поставили тысячи лайков, засыпав артистку комплиментами.

"Соблазнили! Убежала готовить 💕 какая Вы молодец!"

"Аппетитно выглядит🤗А вобще побаловать своих близких всегда в радость🤗рецептиком поделитесь?😉"

"ООО блииииин.... с корицей?!!!😍😍😍май лав❤️😋😋😋"

"Какая вы мастерица.Очень все аппетитно.Тоже захотелось"

Ранее мы сообщали, Альбина никогда не стеснялась своей естественной красоты. Артистка часто позирует без макияжа. Недавно она выставила фото, где предстала с полотенцем на голове и в халате.

"Потрясающе выглядите без косметики!😍❤️"; "Невероятная 😍😍. Альбина, вы меня ослепили своей красотой! 🥰"; "халатик лишний", - писали в комментариях.

Напомним, сыновья Джанабаевой и Меладзе поразили недетским поведением

А еще Politeka писала, что Джанабаева без белья показала, чем занимается в постели