"То, что нужно"

Российская певица Альбина Джанабаева, жена артиста Валерия Меладзе, отмечает 9 апреля 41-летие

Накануне этого радостного события красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм жаркое фото, передает Politeka.net. Джанабаева предстала на студийном кадре в соблазнительном виде: на ней красный боди и такого же цвета туфли на шпильках. Звезда присела на высокий табурет, выставив напоказ сочные бедра, от ее стройных ножек может закружиться голова.

Боди тесно обтянул пышную грудь артистки, но при этом оставив богатую пищу для полета фантазий.

Пышная прическа, красная помада и голливудская улыбка дополнили эффектный образ Альбины.

"Достала свой лучший наряд 🤣 , собираюсь с мыслями, ведь важно красиво прийти в этот мир, не смотря ни на что 🥳☄️🎉🎀 #родители #увасдевочка #скоро #довстречи Время пошло......10,9,8,7,6,5,4......... ❤️❤️❤️", - подписала фото звезда.

Поклонники моментально кинулись обсуждать лук Джанабаевой, а также, по-тихоньку готовиться вместе с ней к ее дню рождения (стараясь похвалить, но не поздравить, ведь заранее - плохая примета). Некоторые отметили, что Альбина на этом фото очень похожа на американскую певицу - Дженнифер Лопес.

"🔥🔥🔥Сногсшибательно 👌"

"То,что нужно))🔥"

"Недаром говорят, что красота спасет мир. Так что именно в таком виде и надо его спасать!"

"Обалдеть!!!!!!, 👍🌸"

"Супер, почаще да вот так!"

"Где то уже видела, как Джей Ло!"

Ранее мы сообщали, Джанабаева похвасталась кулинарными талантами. Так, звезда показала кадры, на которых месила тесто для того, чтобы испечь сладкие вкусности. Альбина предстала ненакрашенной в слегка растрепанном виде, в домашней майке коричневого цвета. Она усердно вымешивала тесто, при этом невозможно не заметить, что на ней нет нижнего белья.

Напомним, сыновья Джанабаевой и Меладзе поразили недетским поведением