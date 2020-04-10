П'яна Ксенія Собчак розповіла чоловікові Костянтину Богомолову про подарунки від іншого чоловіка

Скандальна російська телеведуча і її чоловік занудьгували на карантині і вирішили записати відео про те, як проводять час за келихом чогось міцнішого. Як повідомляє Politeka.net, відповідними кадрами Собчак поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На відео Собчак і Богомолов сидять за столом з пляшкою алкоголю і вже неабияк спустошеними келихами. Вони починають обговорювати книги, коли ведуча вже не дуже тверезим голосом зізнається, що їй їх дарує інший чоловік.

«Ви ніколи не здогадаєтеся, хто мені їх дарує», - звертається до глядачів Собчак.

«А хто тобі дарує?», - тут же цікавиться Богомолов.

«А чоловік! Такий, знаєш, візіонер», - хвалиться ведуча.

«Зигар? А чому тобі Зигар дарує «Сталіна»?», - одразу ж здогадується Богомолов.

Після цього подружжя якийсь час сперечається про те, що Собчак погана актриса і не може нормально зіграти п'яну жінку. А пізніше до них «приєдналася» мати ведучої Людмила Нарусова, з якою Собчак з чоловіком зв'язалися по відеозв'язку.

«Що це за пляшка стоїть?», - тут же поцікавилася жінка.

Вона також назвала свою дочку і її чоловіка «тупими» за те, що до цього вони не змогли з нею нормально зв'язатися. Крім того, Нарусова розкритикувала Собчак за те, що та перебільшувала повідомлення про її хвороби, через що в ЗМІ з'явилися чутки, що у неї діагностували «уханьский» вірус.

Нагадаємо, Богомолов вирішив втекти від Собчак і боляче поплатився, відео розправи.

Як повідомляла Politeka, Собчак налякала зовнішнім виглядом на ніч дивлячись, Богомолову не позаздриш.

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