Популярна українська співачка Світлана Лобода порадувала фанатів знімком в одному боді, зробленому на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Давай помріємо....коли закінчиться карантин і відкриють кордони , чого б тобі хотілося більше всього?я хочу побачити море 🧜‍♀️🏝а ти? пиши.прогнозуємо себе», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Лобода позує в одному боді сидячи на пляжі, розставивши ноги до непристойності. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку шанувальників.

«Ух яка», «купальник обладнаний», «І я хочу на моречко😭», «Хочу вийти на вулицю і погуляти по місту», «соковита», - пишуть вони.

До цього ми писали, що співачка Світлана Лобода показала кращі кадри з спільних фотосесій з дочкою за минулі роки.

В цей раз знаменита артистка вирішила представити в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram добірку кадрів зі старшою дочкою Євангеліною. Зробила це артистка для того, щоб привітати таким чином свою дочку з святом - дівчинка святкувала день народження дев'ятого квітня.

На серії кадрів зірка з'явилася в різних образах, нарядах і навіть з різними зачісками. Світлана з'явилася на літньому фото в коротеньких шортах і тілесного кольору футболці, потім зірка показала архівний кадр, зроблений кілька років тому під час святкування Нового року. Співачка з'явилася разом з Євою у вишуканих сукнях, позуючи на сходах.

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