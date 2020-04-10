Популярна українська співачка Надія Мейхер у свій день народження влаштувала спокусливі танці у відвертому вбранні

Відомій співачці, яка прославилася завдяки гурту «ВІА-Гра», 10 квітня виповнюється 38 років. З цієї нагоди Мейхер опублікувала у своєму Instagram миле архівне фото, а ще показала шанувальникам, як розважається вдома, повідомляє Politeka.net.

У розділі Сториз на сторінці співачки в Instagram з'явилося відео, в якому Мейхер показала свій відвертий танець перед дзеркалом. Для цього «перфомансу» співачка вибрала довгу шовкову сукню глибокого фіолетового кольору. Глибоке декольте не могло не привернути до себе увагу.

На кадрах Мейхер чуттєво танцює під музику, раз у раз повертаючись до глядачів спиною і демонструючи свою п'яту точку, або навпаки згинаючись і виставляючи перед камерою свої пишні груди. Судячи з кадрів, співачка завбачливо «забула» надіти під сукню нижню білизну.

До цього ми також писали про те, що Мейхер вразила визнанням у своєму Instagram.

«Plans for future...Особливо цікаво будувати плани в невідоме майбутнє. Це необхідно, але без особливих надій... Це важливо , але без зациклинности на них. Це потрібно, але без страху « а раптом не...» Плани та можливі дії—внутрішні , зовнішні... З любов'ю, з глибоким відчуттям, що вже все сталося так, як цього хочете ВИ...І внутрішньо програвати цей сценарій, по мірі можливості, з пристрастю, з любов'ю до своєї справи, до своєї МРІЇ…» - говорилося в повідомленні.

Нагадаємо, пекуча Мейхер показала значні «дари природи» у вбранні з декольте.

Як повідомляла Politeka, босонога Мейхер у спокусливій позі виставила напоказ свої таланти.

Також Politeka писала, що розкішна Надія Мейхер ризикнула показати себе без макіяжу.