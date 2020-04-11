Зірки студії «Квартал 95» показали себе в спокусливих образах і згадали про те, чим займалися до карантину

Сьогодні, коли всі українці змушені сидіти вдома на карантині, багато хто почав сумувати за своєю роботою та спілкуванням з колегами. Не винятком стали і красуні з «Жіночого Кварталу». Як повідомляє Politeka.net, артистка Ольга Жуковцова-Кияшко вирішила нагадати своїм напарницям по сцені, як вони весело проводили час на роботі.

Так, в розділі Сторіз гумористка поділилася спільним фото з Олександрою Машлятиною, Лєрою Товстолес та Іриною Сопонару. На фото дівчата позують в спокусливих костюмах пожежної, медсестри, суворої вчительки і служниці. Судячи з усього, наряди були потрібні їм для якогось жартівливого номера.

«Колись ми ходили на роботу», - нагадала колегам Жуковцова-Кияшко.

Дівчата не змогли їй відповісти, адже в Сторіз немає такої можливості, однак Сопонару також розмістила у себе цей пост.

До цього ми писали про те, що Лєра Товстолес з «Жіночого кварталу» поділилася новими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в яскравому образі. Лєра вибрала незвичайний наряд заради жаркого кадру: на ній штани з прозорої тканини, прикрашені вишивкою, а також чорний піджак і босоніжки на високих підборах.

Дівчина позувала, повернувшись до камери спиною, задерши ногу, зігнувши її в коліні, а також кинувши зухвалий погляд через плече. При цьому Лєра "смачно" підморгнула, відкривши рот у широкій посмішці. Яскравий макіяж і зачіску з кучерями доповнили ефектний образ серцеїдки.

Нагадаємо, спекотна зірка "Квартал 95" задерла ногу в прозорих штанях.

Як повідомляла Politeka, спекотна брюнетка з "Квартал 95" полонила смачним декольте.

Також Politeka писала, що зірка «Кварталу 95» в одній білизні влаштувала спекотні танці на камеру.