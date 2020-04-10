Даша Астаф'єва перетворилася на спокусливого «зайчика» для стильного фото

Популярна співачка і актриса продовжує регулярно радувати своїх шанувальників оновленнями сторінки в Instagram. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз зірка поділилася своїм новим знімком в оригінальному образі.

На фото Астаф'єва позує в яскраво-жовтій міні-спідниці і чорній кофті з латексу з рукавами у вигляді прозорої сітки. Кофта артистки чимось нагадує корсет з глибоким вирізом, що вигідно підкреслює форми співачки.

Астаф'єва також доповнила знімок оригінальною деталлю, додавши собі в редакторі чорну маску зайчика. На фото вона демонструє на камеру свої руки з акуратним манікюром.

Шанувальники співачки відразу ж взялися коментувати знімок.

«Даша, зупиніться!! Зараз не час показувати жінкам свій свіжий манікюр», «Я кличу тебе зайчик», «Улюблений зайчик», «Просто очей не відірвати», «Яка краса», «Ах ти моя! Улюблений плей бойчик», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Даша Астаф'єва часто експериментує зі стилем і образами. На цей раз вона порадувала користувачів соцмережі загадковими знімками. Виконавиця вбралася в матово-чорну кофту, яка ідеально підійшла під колір її волосся.

Але куди більше одягу привертають увагу пози Астаф'євої. На першому знімку вона витягнула губи, ніби для поцілунку, відкривши рот, а руками зобразила пістолет. "Озброєна", - підписала фото співачка.

Нагадаємо, Астаф'єва шокувала принадами на камеру в спокусливих позах: "Прохання не повторювати".

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва відкрила рот і розбурхала чарівним жестом.

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