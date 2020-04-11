Меган Маркл переосмислила свою поведінку і вирішила помиритися з Кейт Міддлтон

Після несподіваної «втечі» з Лондона і переїзду на інший материк у дружини принца Гаррі з'явився час обміркувати свою поведінку з королівською родиною. Зараз колишні герцог і герцогиня Сасекські з їх сином Арчі знаходяться на самоізоляції у своєму домі в США. Близька подруга Маркл розповіла про те, що в ці дні колишня герцогиня багато думала про своє життя в Лондоні і вирішила, що хотіла б помиритися з родичами чоловіка.

Маркл сама зробила перший крок до примирення і попросила вибачення у Кейт Міддлтон за всі розбіжності, що виникали між ними. За словами подруги, Меган сприймала дружину принца Вільяма як суперницю незважаючи на те, що та намагалася допомогти їй освоїтися в її новому житті. Зараз Маркл сильно шкодує про це.

Втім, поки невідомо, як Міддлтон сприйняла спробу Маркл помиритися, і чи готова вона працювати над відновленням відносин.

Раніше ЗМІ писали про те, що в останній раз, коли дружини британських принців зіткнулися в хвора вони вирішили демонстративно ігнорувати одна одну і навіть не зустрічалися поглядами. Чутки про ворожнечу між Кейт Міддлтон і Меган Маркл з'явилися майже відразу після весілля останньої з принцом Гаррі і не вщухали до самого втечі пари з Лондона.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться...".

Також Politeka писала, що Меган Маркл розчавлена, втеча з палацу обернулася новими проблемами.