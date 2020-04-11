Актриса Лера Товстолес, яка виступає в «Жіночому кварталі» відзначає день народження

Сьогодні, 11 квітня, дівчині виповнюється 25 років, про що вона поспішила повідомити своїм шанувальникам в Instagram, передає Politeka.net.

В мікроблозі Лера похвалилася, що одним з подарунків стала домашня фотосесія, кадрами якою вона поділилася в мережі.

На знімку актриса присіла в еротичній позі, засвітивши свої сідниці в ультра короткій спідниці. Видно, що у дівчини грайливий настрій, вона висунула язик і дивиться в кадр. Фотографія зроблена у вбиральні, серед безлічі одягу.

У коментарях користувачі мережі вітають красуню і передають їй свої побажання.

«Грайлива кішка», «Полвекааааааа!🥳🥳🥳 Вітаю, дитинко! Нових звершень і счааааастьяяя💜💜», «З днем народження!Нехай цей рік запам'ятається не тільки карантином, а ще мільйоном передплатників! Ви,обов'язково, придумаєте щось креативне (як це фото) для цього. Нехай у вас все вийде!🌹🌹🌹», «Неймовірна розумниця і красуня! З Днем Народження 🔥🔥🔥 бажаю вистачати мрії і не відпускати 😘», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Валерія дуже часто публікує фотографії в спортивному одязі, оскільки спорт є для зірки невід'ємною частиною її життя. Так, нещодавно Товстолес поділилася знімком у рожевому топі з написом Nike, а також в чорних напівпрозорих обтягуючих лосинах. Лера продемонструвала фігуру без вад: тонку талію, пружний прес і стрункі ніжки. Завершили її образ білі шкарпетки з написами.

Артистка позувала на килимку, що лежить на підлозі в спортивному залі.

Нагадаємо, що Валерія Товстолес засвітила зайве, задерши гольф: "Зупиніть її".

Раніше Politeka повідомляла, що ефектна блондинка з "Квартал 95" вразила змінами в зовнішності: "не впізнати".

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