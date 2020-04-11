Популярна російська актриса Світлана Ходченкова продовжує підтримувати зв'язок з фанатами в умовах карантину
Про це пише Politeka.net.
Нове яскраве фото, яке звело з розуму прихильників, зірка опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.
На новому знімку зірка фільмів "Квартал 95" позує на тлі вікна, в якому видно сусідні багатоповерхівки.
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Російська актриса Світлана Ходченкова нічого не придумала кращого, як зняти весь одяг і позувати на камеру в одному прозорому халаті.
"Лінивий ранок", - підписала яскравий знімок зірка фільмів "Квартал 95" у своєму особистому мікроблозі.
Шанувальникам сподобався такий перфоманс від актриси і вони засипали її десятками позитивних коментарів під публікацією в Instagram.
"Куди пішла? Там немає виходу", "Красуня!", "Еталон жіночої краси", "Все прекрасно в цьому фото", "Це бомба!", "Просто королева", "Гарна квартира. Господиня ще краще", "Пішла будити?", "Шикарний вигляд", - підтримали її фанати під яскравим знімком.
Раніше ми повідомляли про те, що популярна російська актриса Світлана Ходченкова потрясла незвичайним фото, вірніше незвичайним ракурсом.
Зірка фільмів "Квартал 95" ніби дивиться в об'єктив через лампу. При цьому сидить, зігнувши і притиснувши до грудей ноги. Ходченкова спустила сорочку на плечі і кинула зухвалий погляд.
«Коли на 10й день карантину починаєш обійматися з колінами», «Світлана ну не можна бути на світі як красивою такою», «Коліна можна чіпати. Як там лікарі кажуть. Головне не чіпати обличчя. Хоча не уточнили чиє», - пишуть в коментарях численні шанувальники актриси.
Нагадаємо, зірка фільмів «Квартал 95» розбурхала інтимним відео з колегою, мережа кипить: «Вона божевільна».
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