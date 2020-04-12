Для чоловіка донька – це маленька принцеса, яка вміє крутити ним, як хоче. Більшість зіркових татусів – не виняток

Politeka.net зібрала найяскравіші фото зіркових батьків з їхніми доньками – дорослими та маленькими.

Український телеведучий Володимир Остапчук, незважаючи на розлучення з дружиною, намагається проводити час з дітьми. Його донька дуже схожа на екс-дружину Остапчука, але кольором волосся пішла в тата. Судячи з фото в Instagram, Володимир вміє проводити час з дітьми з фантазією.

У зірки «Квартал 95» Євгена Кошового дві доньки. Старша Варвара йде по стопах батька, пробуючи себе у шоу-бізнесі. Вона брала участь у шоу «Голос», «Розсміши коміка», а також брала участь у зйомках «Ліги сміху». Молодша Серафима поки ще маленька, але не виключено, що і вона пов'яже своє життя з творчістю.

У співака і коміка Олександра Ревви, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, теж зростає дві красуні. Вже сьогодні за Алісою і Амелі пильно стежать фанати зоряного тата. Варто відзначити, що обидві дочки дуже схожі на Олександра, але старша взагалі його копія.

У російського співака Сергія Лазарєва нещодавно народилася донька Анна. Незважаючи на те, що він довго приховував цей факт, сьогодні він із задоволенням ділиться фотографіями з нею.

Мало хто знає, що у 41-річного Івана Урганта є дві дочки – Ніна і Валерія. Крім цього, у його другої дружини є двоє дітей від першого шлюбу.

Нагадаємо, що красуню-дочку Артура Пирожкова застали за цікавим заняттям, відео: "Серйозна мадам".

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