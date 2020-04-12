Сини - це справжня радість для матерів, їх головний захист
Politeka.net зібрала найяскравіші фото зіркових мам з їх синами.
Українська співачка Джамала вагітна вдруге. Зараз же вона виховує сина Еміра, який як дві краплі води схожий на зоряну мати.
З ким Настя Каменських крутила любов до Потапа, в мережу злили особисті фото: "Красені!"
Погода різко зміниться, сніг і мороз обрушаться на Україну в розпал весни: свіжий прогноз
Стрілянина в замку Алли Пугачової і Галкіна, з'явилися кадри: "Пристреліть, будь ласка..."
Термінову заяву зробили в МОЗ про скасування карантину: "Через 10 днів..."
Екс-ВІА Гра Анна Сєдокова у свої 37 років - мати трьох дітей. Трирічний Гектор сьогодні є головною зіркою Інстаграма мами. Варто відзначити, що зоряний син дуже схожий на Сєдокову.
У Алли Пугачової на старості років з'явилося одразу двоє дітей – Ліза і Гаррі. Маленький Гаррі дуже схожий на чоловіка примадонни Максима Галкіна. Він росте дуже талановитим хлопчиком.
У телеведучої Регіни Тодоренко у шлюбі зі співаком Владом Топаловим народився син Михайло, якого вони часто називають Майклом. Незважаючи на завантажений графік зірки, вона намагається проводити час з дитиною. З фото малюка не зовсім зрозуміло, на кого він схожий.
Син доньки Михайла Добкіна Алли ще зовсім маленький. Судячи з Інстаграму Алла проводять з ним багато часу і бере з собою на відпочинок.
У актриси Ксенії Мішиної, яка прославилася після перемоги в шоу «Танці з зірками», підростає син Платон. Нещодавно актриса дозволила йому пофарбувати волосся в екстремальний колір.
Нагадаємо, що Тодоренко зганьбилася, скопіювавши образ модної діви: "Сама нічого не може".
Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина з "Танців з зірками" вийшла на зв'язок після довгого мовчання і здивувала зовнішністю: "Я просто зобов'язана...".
Також Politeka писала, що Галкін засвітив їх з Пугачовою «замок» і корабель, діти в захваті: «В іншому світі живете».