Сини - це справжня радість для матерів, їх головний захист

Politeka.net зібрала найяскравіші фото зіркових мам з їх синами.

Українська співачка Джамала вагітна вдруге. Зараз же вона виховує сина Еміра, який як дві краплі води схожий на зоряну мати.

Екс-ВІА Гра Анна Сєдокова у свої 37 років - мати трьох дітей. Трирічний Гектор сьогодні є головною зіркою Інстаграма мами. Варто відзначити, що зоряний син дуже схожий на Сєдокову.

У Алли Пугачової на старості років з'явилося одразу двоє дітей – Ліза і Гаррі. Маленький Гаррі дуже схожий на чоловіка примадонни Максима Галкіна. Він росте дуже талановитим хлопчиком.

У телеведучої Регіни Тодоренко у шлюбі зі співаком Владом Топаловим народився син Михайло, якого вони часто називають Майклом. Незважаючи на завантажений графік зірки, вона намагається проводити час з дитиною. З фото малюка не зовсім зрозуміло, на кого він схожий.

Син доньки Михайла Добкіна Алли ще зовсім маленький. Судячи з Інстаграму Алла проводять з ним багато часу і бере з собою на відпочинок.

У актриси Ксенії Мішиної, яка прославилася після перемоги в шоу «Танці з зірками», підростає син Платон. Нещодавно актриса дозволила йому пофарбувати волосся в екстремальний колір.

Нагадаємо, що Тодоренко зганьбилася, скопіювавши образ модної діви: "Сама нічого не може".

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина з "Танців з зірками" вийшла на зв'язок після довгого мовчання і здивувала зовнішністю: "Я просто зобов'язана...".

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