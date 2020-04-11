Чоловік української теледіви Регіни Тодоренко російський музикант Влад Топалов веселиться на карантині
Фото, на якому артист показав, як проводить час зі своїм однорічним сином Майклом з'явилося в його Instagram, пише Politeka.net.
«А ми вас любимо! ♥️», - лаконічно підписав знімок Влад.
На кадрах Топалов у домашньому одязі та його син приміряють один одному капелюшки. Видно, що їм дуже весело в цей момент, а фотографувала своїх чоловіків, по всій видимості, Регіна Тодоренко.
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Користувачі не пройшли повз і відреагували на фотографіі різними коментарями.
«Він взагалі не посміхається? 🙈Такий серйозний😊🤗❤️», «Обожнюємо вашого Ведмедика, здоров'я, бережіть чудову сім'ю Топалових!!!», «Принадність яка👌❤️❤️🔥🙊», «Ой, які Модні хлопці супер Влад, і Ми теж тебе любимо вас. Удачі. Доброго дня ведмеді.❤», «
Чоловіки-красені 🔥👍», - пишуть шанувальники.
Раніше ми писали, українська телеведуча Регіна Тодоренко призвывала своїх фанатів спробувати провести цей карантин з розумом.
"Так, друзі, можливо, мені пощастило трохи більше, я ходжу на роботу майже кожен день , але та, погодьтеся, це великий ризик для моєї родини , тому що ніколи не знаєш до чого приведе тебе дотик до дверної ручки в павільйоні , де працюють 450 чоловік! Дай нам, Боже, здоров'я!", - резюмувала зірка.
Нагадаємо, Тодоренко в міні-сукню блиснула схудлою фігурою: "Ух, яка соковита!".
Як повідомляла Politeka, Тодоренко з Топаловим спантеличили розвагами в розпал карантину: "Очі краснющие".
Також Politeka писала, що Тодоренко вразила інтимними деталями про свого сина: "Трохи не звалилася в непритомність від...".