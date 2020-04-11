Муж украинской теледивы Регины Тодоренко российский музыкант Влад Топалов веселится на карантине

Фото, на котором артист показал, как проводит время со своим годовалым сынишкой Майклом появилось в его Instagram, пишет Politeka.net.

«А мы вас любим! ♥️», - лаконично подписал снимок Влад.

На кадрах Топалов в домашней одежде и его сын примеряют друг другу шляпки. Видно, что им очень весело в этот момент, а фотографировала своих мужчин, по всей видимости, Регина Тодоренко.

Пользователи не прошли мимо и отреагировали на фотографии различными комментариями.

«Он вообще улыбается? 🙈Такой серьёзный😊🤗❤️», «Обожаем вашего Мишутку, здоровья, берегите великолепную семью Топаловых!!!», «Прелесть какая👌❤️❤️🔥🙊», «Ой, какие Модные мальчишки супер Влад, и Мы тоже тебя любим вас. Удачи. Хорошего дня медведи.❤», «

Мужчины красавцы 🔥👍», - пишут поклонники.

Ранее мы писали, украинская телеведущая Регина Тодоренко призвывала своих фанатов попытаться провести этот карантин с умом.

"Да, друзья, возможно, мне повезло чуть больше, я хожу на работу почти каждый день , но и, согласитесь, это большой риск для моей семьи , потому что никогда не знаешь к чему приведёт тебя прикосновение к дверной ручке в павильоне , где работают 450 человек! Дай нам Бог здоровья!", - резюмировала звезда.

Напомним, Тодоренко в мини-платье сверкнула похудевшей фигурой: "Ух, какая сочная!".

Как сообщала Politeka, Тодоренко с Топаловым озадачили развлечениями в разгар карантина: "Глаза краснющие".

Также Politeka писала, что Тодоренко поразила интимными деталями о собственном сыне: "Чуть не свалилась в обморок от...".