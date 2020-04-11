Аллі Пугачовій і Максиму Галкіну скоро доведеться продавати своє майно

Подібну думку в своєму особистому Instagram озвучив російський композитор і продюсер Андрій Разін, передає Politeka.net.

За його словами, багатьом зіркам російського шоу-бізнесу, в тому числі Пугачовій і Галкіну, доведеться це зробити через пандемію китайського вірусу.

Творець групи "Ласкавий травень" також припустив, що у разі продовження карантину представники шоу-бізнесу понесуть колосальні фінансові збитки.

"Якщо прийняти, що наших зірок близько 60-65 осіб і в середньому доход за місяць складає у районі 180000 євро, то можна уявити, які понесе збитки галузь розваг. Це близько 11 млн 700 тис євро. Це без урахування корпоративів. Якщо ця ситуація з карантином продовжиться ще півроку, то боюся, що Філіп Кіркоров, Алла Пугачова, Максим Галкін і багато інших будуть продавати свої речі з аукціонів для колекціонерів, тому що жити їм буде скоро не на що", – припустив Андрій Разін у своєму Instagram.

Раніше ми розповідали про те, що російський шоумен Максим Галкін похвалився талантом дочки Лізи, яка читала напам'ять скоромовки.

Гордий батько зазначив, що це Пугачова навчила дівчинку. Ліза всього кілька разів запнулася, але її ангельська усмішка і чарівні великі очі просто закохали в себе фанатів зоряної сімейки.

"Яка розумниця, Солодка дівчинка"; "Ахахахаха)) Це так чудово. Яка ж принцеса!"; "Талант!", - писали в коментарях.

Також ми розповідали про стрілянину в замку Пугачової і Галкіна. Як виявилося, на карантині популярний шоумен вирішив навчити своїх дітей стріляти з лука.

Шестирічна Ліза намагалася якомога далі запустити стрілу, а Максим Галкін намагався не стати їх мішенню.

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео

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