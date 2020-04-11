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Українська співачка Настя Каменських вирішила поділитися "сюрприз" з шанувальниками

Як передає Polteka.net, вона докладніше розповіла про практичний курс «Життя в стилі ПК» для фанатів.



"Один із способів наповнення енергією - це колірні практики: коли кожен колір відповідає за формування окремої історії всередині нас і певного настрою.

І кожен з них наповнює нас особливою енергією", - повідомила співачка.

У зв'язку з цим, Каменських вирішила кожен день у своїх роликах присвячувати одному з квітів.

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"Детальніше про колірних практиках - я вже в цей понеділок (13 квітня) розповім вам!" - розповіла зірка.

Крім того, вона анонсувала щоденні блоги, в яких охочі зможуть дізнатися один з її секретів.

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"Таким чином разом ми налаштуємо життєвий баланс. І за 21 день курсу виробимо звичку жити в балансі з самим собою або жити в стилі NK", - поділилась співачка.

Передплатники оцінили таку ідею Каменських, але були й такі, хто "нічого не зрозумів", а просто милувалися її красою.

"Здорово. Спасибі тобі величезне, Настя. Мені вже дуже цікаво", " Дякую за позитив! Дуже чекаємо!", "Прослухав, але нічого не зрозумів, бо не слухав, а милувався", "Обожнюю Настуню!!!))) Розкішна дівчинка!!!)))", - писали користувачі мережі.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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