Украинская певица Настя Каменских решила поделиться "секретиками" с поклонниками
Как передает Polteka.net, она подробнее рассказала о практическом курс «Жизнь в стиле НК» для фанатов.
"Один из способов наполнения энергией - это цветовые практики: когда каждый цвет отвечает за формирование отдельной истории внутри нас и определенного настроения.
И каждый из них наполняет нас особенной энергией", - сообщила певица.
В связи с этим, Каменских решила каждый день в своих роликах посвящать одному из цветов.
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"Подробнее о цветовых практиках - я уже в этот понедельник (13 апреля) расскажу вам!", - рассказала звезда.
Кроме того, она анонсировала ежедневные блоги, в которых желающие смогут узнать один из ее секретов.
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"Таким образом вместе мы настроим жизненный баланс. И за 21 день курса выработаем привычку жить в балансе с самим собой или жить в стиле NK", - заключила певица.
Подписчики оценили такую идею Каменских, но были и такие, кто "ничего не понял", а просто любовались ее красотой.
"Здорово. Спасибо тебе огромное, Настя. Мне уже очень интересно", " Спасибо большое за позитив! Очень ждём!", "Прослушал, но ничего не понял, так как не слушал, а любовался", "Обожаю Настеньку!!!))) Роскошная девочка!!!)))", - писали пользователи сети.
Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.
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