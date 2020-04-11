45-річний російський комік і співак Олександр Ревва більш відомий як Артур Пиріжків поділився свіжої фотографією на карантині

Відповідне фото з'явилося на Instagram-сторінці артиста, передає Politeka.net.

Як відомо, епідемія підступного вірусу змусила скасувати концерти зірок шоу-бізнесу всіх без винятку.

Але незважаючи на всі збитки виконавці не опускають руки і розробляють можливість проведення онлайн концертів, на які реально будуть продаватися квитки і всі бажаючі зможуть, не виходячи з будинку, відвідати концерт улюбленого артиста.

Так, приміром Артур Пиріжків анонсував такий захід.

На фото шоумен в образі альфа-самця мило посміхається своїм шанувальницям.

"До швидкої зустрічі!", - лакончно підписав знімок Ревва.

«Шут гороховий а не зірка. Зірки нині лікарі!», «Молодець», «Зірки зніміть локшину з вух у людей, та голосніше!», «І ви туди ж, начебто доросла людина, а в казки вірите.», - відреагували в мережі.

Раніше ми повідомляли, Пиріжків виставив фото, де вони з дружиною Анжелікою Реввой обидва без штанів. Інтимний кадр і підпис до нього «В Камасутрі багато цікавих поз, шкода, у нас з жінкою остеохондроз" викликали ажіотаж у мережі.

«Коли забули одягнути штани ...😂», «Займіться йогою,будь-яка поза дарма буде🤣», «Дуже жіночно, все, як я люблю😉», «Супер❤️❤️❤️🔥», "У тебе повіримо! Але у молоденької дружини.... лукавишь...🤣", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Артур Пиріжків пограв м'язами в обтягуючому трико, дружина не витримала.

Також Politeka писала, що Анжеліка Ревва умилила рідкісними кадрами з донькою: "Напали кролики і..."