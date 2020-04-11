45-летний российский комик и певец Александр Ревва более известный как Артур Пирожков поделился свежей фотографией на карантине

Соответствующее фото появилось на Инстаграм-странице артиста, передает Politeka.net.

Как известно, эпидемия коварного вируса заставила отменить концерты звезд шоу-бизнеса всех без исключения.

Но несмотря на все убытки исполнители не опускают руки и разрабатывают возможность проведения онлайн концертов, на которые реально будут продаваться билеты и все желающие смогут, не выходя из дома, посетить концерт любимого артиста.

Так, к примеру Артур Пирожков анонсировал такое мероприятие.

На фото шоумен в образе альфа-самца мило улыбается своим поклонницам.

"До скорой встречи!!!", - лакончно подписал снимок Ревва.

«Шут гороховый а не звезда. Звёзды нынче врачи!», «Молодец», «Звезды снимите лапшу с ушей у людей, да погромче!», «И вы туда же, вроде взрослый человек, а в сказки верите.», - отреагировали в сети.

Ранее мы сообщали, Пирожков выставил фото, где они с женой Анжеликой Реввой оба без штанов. Интимный кадр и подпись к нему «В Камасутре много интересных поз, жаль, у нас с женою остеохондроз" вызвали ажиотаж в сети.

«Когда забыли одеть штаны ...😂», «Займитесь йогой,любая поза нипочём будет🤣», «Очень женственно, все, как я люблю😉», «Супер❤️❤️❤️🔥», "У тебя поверим! Но у молоденькой жены.... лукавишь...🤣", - писали в комментариях.

Напомним, Артур Пирожков поиграл мышцами в обтягивающем трико, жена не выдержала.

Также Politeka писала, что Анжелика Ревва умилила редкими кадрами с дочкой: "Напали зайчики и..."