Канадський журналіст Шинан Джовані розповів про своє давнє знайомство з дружиною принца Гаррі, герцогинею Меган Маркл
Його стаття опублікована у виданні
Журналіст стверджує, що Маркл має пробивний характер, але при цьому і часто підбудовується під інших.
За його словами, їхня перша зустріч відбулася коли майбутня герцогиня ще знімалася в серіалі "Форс-мажори".
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Під час зустрічі у нього вдома, йому вдалося провести особисту бесіду з Маркл.
За його словами, Меган поєднує в собі риси дуже пробивний і ініціативної жінки зі здатністю до змін. Журналіст навіть охарактеризував дружину принца Гаррі як "професійного перевертня".
"Вона не новачок в тому, щоб переробити себе", - запевняє журналіст.
Раніше ми повідомляли, що Меган Маркл переосмислила свою поведінку і вирішила помиритися з Кейт Міддлтон.
Після несподіваного «втечі» з Лондона і переїзду на інший материк у дружини принца Гаррі з'явилося час обміркувати свою поведінку з королівською родиною. Зараз колишні герцог і герцогиня Сассекские з їх сином Арчі знаходяться на самоізоляції у своєму домі в США.
Близька подруга Маркл розповіла про те, що в ці дні колишня герцогиня багато думала про своє життя в Лондоні і вирішила, що хотіла б помиритися з родичами чоловіка.
Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.
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Також Politeka писала, що Меган Маркл розчавлена, втечу з палацу обернулося новими проблемами.