Виявляється, не така вже й проста дружина Гаррі

Канадський журналіст Шинан Джовані розповів про своє давнє знайомство з дружиною принца Гаррі, герцогинею Меган Маркл



Його стаття опублікована у виданні Tatler .

Журналіст стверджує, що Маркл має пробивний характер, але при цьому і часто підбудовується під інших.

За його словами, їхня перша зустріч відбулася коли майбутня герцогиня ще знімалася в серіалі "Форс-мажори".

Під час зустрічі у нього вдома, йому вдалося провести особисту бесіду з Маркл.

За його словами, Меган поєднує в собі риси дуже пробивний і ініціативної жінки зі здатністю до змін. Журналіст навіть охарактеризував дружину принца Гаррі як "професійного перевертня".

"Вона не новачок в тому, щоб переробити себе", - запевняє журналіст.



Раніше ми повідомляли, що Меган Маркл переосмислила свою поведінку і вирішила помиритися з Кейт Міддлтон.

Після несподіваного «втечі» з Лондона і переїзду на інший материк у дружини принца Гаррі з'явилося час обміркувати свою поведінку з королівською родиною. Зараз колишні герцог і герцогиня Сассекские з їх сином Арчі знаходяться на самоізоляції у своєму домі в США.



Близька подруга Маркл розповіла про те, що в ці дні колишня герцогиня багато думала про своє життя в Лондоні і вирішила, що хотіла б помиритися з родичами чоловіка.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться...".

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