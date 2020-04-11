Український співак MELOVIN у своїй день народження поділився знімками з дитинства

Архівні фото учасник Євробачення від України розмістив на своїй сторінці в соцмережі Instagram, повідомляє Politeka.net

11 квітня Костянтину Бочорову (справжнє ім'я співака) виповнилося 23 роки. В такий знаменний день епатажний виконавець вирішив порадувати шанувальників кадрами з особистого архіву. На них маленький Костя зображений з навушниками, соскою і домашніми тваринами.

Фани в захваті. Вони вітають його з днем народження і коментують побачене.

"З днем народження", "Як тобі вдається бути таким милим", "З такого милашки в такого брутала", "Такий милий", "Яка буська", "Який зайчик", "Який карапуз", "Які гарні щічки", - пишуть в мережі.

Раніше повідомлялося, що Melovin розповів про особисту драму, яка сталася в його житті. За словами артиста, його пісня з назвою «З тобою, зі мною, і годі», дуже близька і в той же час пов'язує його з сумними спогадами. Melovin пояснив, чому композиція була написана ще в минулому році, однак тільки зараз стала доступною для слухачів.

«Я в музичному плані якийсь мазохіст — мені важливо знову і знову проживати один і той же момент», — розповідає молодий музикант.

Нагадаємо, фаворит Данилко збентежив українців визнанням: "закриваюся в кімнаті і реву"

Як повідомляла Politeka, MELOVIN втомився мовчати і видав всю правду про роман з Данилко: «Між ними було...»

Також Politeka писала про те, що фаворит Данилко оголився і показав, як потрібно відпочивати: "Викликайте швидку!"