Як тепер виглядає найвідоміша "жінка з бородою"

Переможець "Євробачення 2014" Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурс постав перед шанувальниками в незвичайному вигляді

На своїй сторінці в Instagram 30-річний співак з Австрії, який любить експериментувати із зовнішністю вирішив відповісти на запитання фоловерів.

В кадрі співак з'явився у звичайної домашньої майці, з густою бородою і в кепці на голові, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

По всій видимості, Томас вирішив піти від свого образу «жінка з бородою», завдяки яким прославився на весь світ, і знову стати самим собою. Він позбувся накладних вій, зухвалих стрілок і підстриг волосся, тепер в його зовнішності немає ні найменшого натяку на жіночність.

Раніше ми розповідали про те, що Кончіта Вурст покрасувалася в одних трусиках. Зокрема, зірка опублікувала відверте фото у соцмережах.

Так артист був одягнений у шорти з високою талією і шнурівкою, а також ботфортах на низькому ходу. Типове селфи біля дзеркала викликало в мережі масу обговорень. Так одні користувачі запевняють, що Того не знайоме почуття сорому, інші - відверто у захваті роздягненою Кончитой.

На новому опублікованому Кончитой Вурст фото вона зосереджена на "фотографування", зачіска у артиста чоловіча борода таже залишається "на місці", трохи на знімку помітний і макіях на його обличчі.

Крім іншого, Кончіта засвітила свої підкачані сідниці і ноги, а також на фото видно "головне чоловіче достоїнство" виконавця.

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