В мережі показали розваги дітлахів Алли Пугачової і Максима Галкіна під час карантину

Як передає Politeka.net, кадри з'явилися на фан-сторінці  Алли Пугачової в Instagram. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

6-річні близнючки Ліза і Гаррі разом зі своїми зірковими батьками, як і всі сидять вдома в самоізоляції. Однак у просторому замку і прилеглій території є де розгорнуться, тому нудьгувати малечі доводиться.

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Вони гуляють на свіжому повітрі, пустують і веселяться.

Користувачі мережі не пройшли повз і відреагували на нове відео.

«Діти це добре, навіть якщо поруч великі, так як грають все і подуріти можуть дорослі. Ніколи не намагайтеся бути серйозними це шкідливо, так як ви обмежуєте себе бути щасливим», «Молодці», Відмінні хлопці», - пишуть в мережі.

Раніше ми розповідали про те, що російський шоумен Максим Галкін похвалився талантом дочки Лізи, яка читала напам'ять скоромовки.

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Гордий батько зазначив, що це Пугачова навчила дівчинку. Ліза всього кілька разів запнулася, але її ангельська усмішка і чарівні великі очі просто закохали в себе фанатів зоряної сімейки.

"Яка розумниця, Солодка дівчинка"; "Ахахахаха)) Це так чудово. Яка ж принцеса!"; "Талант!", - писали в коментарях.

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео

Також Politeka повідомляла, що Пугачова поставила на місце зірку українського шоу, скандал не вщухає

 

 