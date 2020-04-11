В мережі показали розваги дітлахів Алли Пугачової і Максима Галкіна під час карантину

Як передає Politeka.net, кадри з'явилися на фан-сторінці Алли Пугачової в Instagram. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

6-річні близнючки Ліза і Гаррі разом зі своїми зірковими батьками, як і всі сидять вдома в самоізоляції. Однак у просторому замку і прилеглій території є де розгорнуться, тому нудьгувати малечі доводиться.

Вони гуляють на свіжому повітрі, пустують і веселяться.

Користувачі мережі не пройшли повз і відреагували на нове відео.

«Діти це добре, навіть якщо поруч великі, так як грають все і подуріти можуть дорослі. Ніколи не намагайтеся бути серйозними це шкідливо, так як ви обмежуєте себе бути щасливим», «Молодці», Відмінні хлопці», - пишуть в мережі.

Раніше ми розповідали про те, що російський шоумен Максим Галкін похвалився талантом дочки Лізи, яка читала напам'ять скоромовки.

Гордий батько зазначив, що це Пугачова навчила дівчинку. Ліза всього кілька разів запнулася, але її ангельська усмішка і чарівні великі очі просто закохали в себе фанатів зоряної сімейки.

"Яка розумниця, Солодка дівчинка"; "Ахахахаха)) Це так чудово. Яка ж принцеса!"; "Талант!", - писали в коментарях.

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео

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