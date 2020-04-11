Відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", показала нові фото в Instagram

На фото Леоніла позує в боді тілесного кольору. Образ вона доповнила підборами, а волосся залишила розпущеним. На першому фото Гузь сиділа на жовтих сходах, на другому вона вже розсунула ноги, а на третьому - її зняли більш віддалено. По фото можна зрозуміти, що модель знімалася на даху багатоповерхівки в Києві. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і почали активно обговорювати, яке фото краще за інших.

Раніше ми повідомляли, що 21-річна модель Леоніла Гузь, стала "Міс Україна 2018", підкорила зухвалим чином.

Красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому позувала в кидком і відвертому вбранні. Так, Леоніла постала в боді соковитого синього кольору з прозорими вставками на животі і верхньої частини грудей.

Повідомлялося, що Відома українська модель Леоніла Гузь показала новий образ в Instagram.

На фото Гузь позує в чорному прозорому боді. Через нього можна побачити щось торчащее. Також завдяки новому способу легко оцінити фігуру дівчини. В цей раз Леоніла була з розпущеним волоссям і позувала на тлі монотонної стіни.

Нагадаємо, "Міс Україна" Леоніла Гузь пограла апетитними вигинами у вузькому платті

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