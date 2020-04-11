Соцмережі захлеснув #pillowchallenge, і турецька акторка Нур Феттахоглу не залишилася осторонь від світових тенденцій

39-річна зірка серіалу «Величне століття» включилася в цей челендж, розмістивши у сторіз Instagram фото, на якому позує в подушці, передає Politeka.net.

На знімку видно лише куточок подушки. Але до образу Нур підійшла дуже педантично, доповнивши його аксесуарами у вигляді обруча-капелюшка червоного кольору, круглими сонцезахисними окулярами, а також намистом, ланцюжком і браслетом.

Нагадаємо, що під хештегом #pillowchallenge люди викладають в Twitter й Instagram свої знімки, на яких створюють стильні вбрання з подушок. Виглядає це просто: треба взяти улюблену подушку, прикласти до себе і закріпити поясом. Потім те, що вийшло, доповнюють аксесуарами на свій смак – й образ готовий!

Раніше ми розповідали про те, що Нур поділилася з шанувальниками зворушливою фотографією з дочкою. У кадрі вона позує з чотирирічною донькою Елісою Гюзін. Матір дивиться на дитину з ніжністю, а дівчинка щасливо посміхається.

«Немає необхідності робити довгі речення ... єдина правда», – підписала воназнімок.

Дівчинка народилася 11 лютого 2016 року і скріпила шлюб Нур з турецьким бізнесменом Левентом Везірголу, що ледь не розпався. Як відомо, 30 жовтня 2013-го пара зіграла весілля, однак на початку 2015-го подружжя оголосили про розлучення, хоча повідомили, що залишаються добрими друзями. У травні 2015 року Нур повернулася до чоловіка, і результатом примирення стало народження доньки через дев'ять місяців.

Ми також розповідали про те, що Нур, яка зіграла роль першої дружини Сулеймана — Махідевран Султан, поділилася на своїй сторінці в Instagram кумедним фото, на якому позує без грама макіяжу.

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