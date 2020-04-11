Соцсети захлестнул #pillowchallenge, и турецкая актриса Нур Феттахоглу не осталась в стороне от мировых тенденций

39-летняя звезда сериала «Великолепный век» включилась в этот челлендж, разместив в сториз Instagram фото, на котором позирует в подушке, передает Politeka.net.

На снимке видно только уголок подушки. Но к образу Нур подошла очень щепетильно, дополнив его аксессуарами в виде ободка-шляпки красного цвета, круглыми солнцезащитными очками, а также бусами, цепочкой и браслетом.

Напомним, что под хештегом #pillowchallenge люди выкладывают в Twitter и Instagram свои снимки, на которых создают стильные наряды из подушек. Выглядит это просто: надо взять любимую подушку, приложить к себе и закрепить поясом. Затем то, что получилось, дополняют аксессуарами на свой вкус – и образ готов!

Ранее мы рассказывали о том, что Нур поделилась с поклонниками трогательной фотографией с дочерью. В кадре она позирует с четырехлетней дочерью Элисой Гюзин. Мать смотрит на ребенка с нежностью, а девочка счастливо улыбается.

«Нет необходимости делать длинные предложения ... единственная правда», – подписала она снимок.

Девочка родилась 11 февраля 2016 года и скрепила брак Нур з турецким бизнесменом Левентом Везирголу, который едва не распался. Как известно, 30 октября 2013-го пара сыграла свадьбу, однако в начале 2015-го супруги объявили о разводе, хотя сообщили, что остаются добрыми друзьями. В мае 2015 года Нур вернулась к мужу, и результатом примирения стало рождение дочери через девять месяцев.

Мы также рассказывали о том, что Нур, сыгравшая роль первой жены Сулеймана — Махидевран Султан, поделилась на своей странице в Instagram забавным фото, на котором позирует без грамма макияжа.

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