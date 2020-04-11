45-річний російський комік і співак Олександр Ревва показав розкішну сім'ю на одній фотографії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Красиво сидіти вдома наша сім'я навчилася зовсім недавно...», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку видно все сімейство Ревви: красуню-дружину і двох дочок. На це звернули увагу і його шанувальники.

«Діти прям ксерокопія папи», «ось це красуні», «класні», «Одна мамина, одна татова)», «Які всі красиві,особливе дівчинки», «Дуже гарна сім'я - дай Бог що б завжди так і залишалося», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 45-річний російський комік і співак Олександр Ревва більш відомий як Артур Пірожков поділився свіжої фотографією на карантині.

Як відомо, епідемія підступного вірусу змусила скасувати концерти зірок шоу-бізнесу всіх без винятку.

Але незважаючи на всі збитки виконавці не опускають руки і розробляють можливість проведення онлайн концертів, на які реально будуть продаватися квитки і всі бажаючі зможуть, не виходячи з будинку, відвідати концерт улюбленого артиста.

Так, приміром Артур Пірожков анонсував такий захід. На фото шоумен в образі альфа-самця мило посміхається своїм шанувальницям.

Нагадаємо, Артур Пірожков пограв м'язами в обтягуючому трико, дружина не витримала.

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