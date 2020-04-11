45-летний российский комик и певец Александр Ревва показал роскошную семью на одной фотографии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Красиво сидеть дома наша семья научилась совсем недавно...», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке видно все семейство Реввы: красавицу-жену и двух дочерей. На это обратили внимание и его поклонники.

«Дети прям ксерокопия папы», «вот это красотки», «классные», «Одна мамина, одна папина)», «Какие все красивые,особенное девочки», «Очень красивая семья - дай Бог что бы всегда так и оставалось», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 45-летний российский комик и певец Александр Ревва более известный как Артур Пирожков поделился свежей фотографией на карантине.

Как известно, эпидемия коварного вируса заставила отменить концерты звезд шоу-бизнеса всех без исключения.

Но несмотря на все убытки исполнители не опускают руки и разрабатывают возможность проведения онлайн концертов, на которые реально будут продаваться билеты и все желающие смогут, не выходя из дома, посетить концерт любимого артиста.

Так, к примеру Артур Пирожков анонсировал такое мероприятие. На фото шоумен в образе альфа-самца мило улыбается своим поклонницам.

Напомним, Артур Пирожков поиграл мышцами в обтягивающем трико, жена не выдержала.

Также Politeka писала, что Анжелика Ревва умилила редкими кадрами с дочкой: "Напали зайчики и..."