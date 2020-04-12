21-річна модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україна 2018", збентежила фантастичним образом

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в яскравому вбранні. На дівчині з одягу тільки спокусливий чорний купальник, який прикриває рівно стільки, щоб не перетнути межу пристойності, і стильні сандалі.

Гаряча брюнетка прийняла звабливу позу: Леоніла всілася своїми "булочками" на східцях сходів, широко розставивши ноги. При цьому лямки купальника зрушила наперед настільки, що злегка засвітила свої соковиті "персики". А від звабливих вигинів її стегон і зовсім можна втратити дар мови.

Модель одягла сонячні окуляри, які опустила трохи вниз і кинула зухвалий погляд в об'єктив - "прямо мурашки по шкірі".

Шанувальники прийшли в невимовний захват, поставивши за кілька годин майже 5 000 "сердечок". Леоніла зірвала бурхливі овації цим спекотним фото.

"ти ідеальна♥️"

"Красуня ❤️"

"ти приголомшлива, а твої ноги прекрасні! 🌹🇺🇸"

"Така мила !!!! 💕💕💕💕 Ти виглядаєш як ангел !!! 💕💕"

"захоплююче дух тіло, крихітко"

"Це мати не бачила, голою жо*ою на холодній плитці 😂"

"Обличчя і очі - божественні!🌹"

Раніше ми повідомляли, на попередньому знімку в Instagram модель показала ідеальне тіло в боді соковитого синього кольору з прозорими вставками на животі і верхній частині грудей. При цьому було помітно, що тонка смужка щільної тканини ледве прикриває пишний бюст моделі. На плечі Гузь накинула короткий піджак темно-сірого кольору, а на ногах у неї кросівки.

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