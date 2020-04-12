Відома співачка Тіна Кароль влаштувала запальні танці з Даном під час ефіру пісенного шоу "Голос"

Як відомо, минулого тижня артистка не тільки позагравала у відкриту з Даном, але ще й потанцювала з ним перед фанатами під час виконання пісні одного з учасників. На офіційній сторінці шоу з'явився ролик, на якому пара похвалилася кращими романтичними моментами, повідомляє Politeka.

цього разу Тіна позувала в обтягуючому яскравому жовтому платті з глибоким декольте, тоді як Дана витонченому чорному костюмі з темно-сірим піджаком з'явився в звичному образі. У новому змонтованому ролику видно, як зірка посміхається художник і мило фліртує з ним, після чого вони пускаються в танок біля суддівських крісел.

«Просто не відірвати погляд 😍 Цікаво, допоможе енергетика та підтримка Дана Балана зробити Тіні Кароль правильний вибір і залишити в своїй команді лише найсильніших вокалістів? Не пропусти # голоскраины ж завтра о 21:00 на 1 + 1», - повідомляється на сторінці «Голоси».

Ось що відповіли користувачі:

«Дуже красиві, милі!!! 😘❤️❤️❤️», «Запахло весіллям, панове !», «Шкода, що це постанова», «А я чекаю цю пару у проекті «Танці з зірками»😍🔥», «Люблю їх 😍😍😍», «Неймовірна пара❤️❤️❤️», «вони просто агінь😍💛», «Наймиліші киці😘😍», «А я завжди говорив, що разом ми - сила» (Дан Балан) ❤️❤️❤️»», «Допоможе звичайно, пам'ятаю як він за кріслами її заспокоював☺️».

До цього ж зірка не втрималася від курйозної бесіди разом з Даном у перерві між виступами. Після завершення номери, Потап вигукнув на адресу виступила дівчини: "Ось вона, справжня зірка!".

На що Дано тут же додав, повернувшись до Тіні: "Після тебе, малюк, звичайно!". Тіна ж, не залишилася осторонь і з милою посмішкою на обличчі відреагувала: "Та, я не ревную". Знизавши плечима, зірка знову посміхнулася, чим викликала захват у мережі.

Шанувальники почали висловлювати захоплення милим моментом на фан-сторінці Тіни і В instagram.

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