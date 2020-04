View this post on Instagram

Просто не відірвати погляд 😍 Цікаво, чи допоможе енергетика та підтримка Дана Балана зробити Тіні Кароль правильний вибір і залишити у своїй команді лише найсильніших вокалістів? Не пропусти #голоскраїни же завтра о 21:00 на 1+1