Діти знаменитостей, часто мають таку ж яскраву зовнішність, як батьки
Далі буде фото зірок і їхніх чад, красі яких можна тільки заздрити, пише Рoliteka.net.
Син Арнольда Шварценеггера і Марії Шрайвер, Патрік Шварценеггер, як і його батько присвячує час тренуванням, що видно, по відмінній спортивній статурі.
Діти Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера, Преслі і Кайя Гербер. Хлопець з дівчиною взяли від батьків краще.
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Дочки Сильвестра Сталлоне і Дженніфер Флавін, Сістіно, Скарлетт і Софія Сталлоне, не мають дефіциту в наречених.
Діти Джуда Лоу і Седі Фрост, Айріс і Рафферті Лоу, виглядають дуже привабливо.
Дочка співака Ленні Кравіца і Лізи Бонет, Зої Кравіц, неймовірна гарна.
Дочки Брюса Вілліса і Демі Мур, Румер, Скаут і Талулла Вілліс - тут можна не коментувати.
Син Тома Хенкса і Рити Вілсон, Чет Хенкс, не може не сподобатися.
Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер показав, як треба боротися з поширенням смертельно небезпечного захворювання.
Екс-губернатор виклав відео, в якому показав, як ретельно миє руки, перш ніж взяти на руки улюбленого вихованця.
"Слухайте науковців та експертів, а не пустоголових. Разом ми можемо уповільнити це і захистити один одного", — підписав відео актор.
Раніше повідомлялося, що донька супермоделі Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер, також є моделлю.
На одному з останніх фото Кайя позувала в тісній маєчці, яка ледь прикриває її округлі форми. Вона не стала наносити макіяж, замість цього підфарбувавши лише вії. Дівчина випнула вперед свої груди і спокусливо подивилася в кадр. Пікантності образу додали пухкі губи моделі.
«Майже забула про джинси», - написала модель.
Нагадаємо, що гаряча дочка Сінді Кроуфорд без білизни показала, ніж її нагородила природа: «Фатальна красуня».
Як повідомляла Politeka, Сінді Кроуфорд вразила зовнішністю без макіяжу: "як постаріла".
Також Politeka писала, що розкішна Сінді Кроуфорд вразила інтимними фото домашніх пологів: "Серце розбивається...".