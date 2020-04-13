Діти знаменитостей, часто мають таку ж яскраву зовнішність, як батьки

Далі буде фото зірок і їхніх чад, красі яких можна тільки заздрити, пише Рoliteka.net.

Син Арнольда Шварценеггера і Марії Шрайвер, Патрік Шварценеггер, як і його батько присвячує час тренуванням, що видно, по відмінній спортивній статурі.

Діти Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера, Преслі і Кайя Гербер. Хлопець з дівчиною взяли від батьків краще.

Дочки Сильвестра Сталлоне і Дженніфер Флавін, Сістіно, Скарлетт і Софія Сталлоне, не мають дефіциту в наречених.

Діти Джуда Лоу і Седі Фрост, Айріс і Рафферті Лоу, виглядають дуже привабливо.

Дочка співака Ленні Кравіца і Лізи Бонет, Зої Кравіц, неймовірна гарна.

Дочки Брюса Вілліса і Демі Мур, Румер, Скаут і Талулла Вілліс - тут можна не коментувати.

Син Тома Хенкса і Рити Вілсон, Чет Хенкс, не може не сподобатися.

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер показав, як треба боротися з поширенням смертельно небезпечного захворювання.

Екс-губернатор виклав відео, в якому показав, як ретельно миє руки, перш ніж взяти на руки улюбленого вихованця.

"Слухайте науковців та експертів, а не пустоголових. Разом ми можемо уповільнити це і захистити один одного", — підписав відео актор.

Раніше повідомлялося, що донька супермоделі Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер, також є моделлю.

На одному з останніх фото Кайя позувала в тісній маєчці, яка ледь прикриває її округлі форми. Вона не стала наносити макіяж, замість цього підфарбувавши лише вії. Дівчина випнула вперед свої груди і спокусливо подивилася в кадр. Пікантності образу додали пухкі губи моделі.

«Майже забула про джинси», - написала модель.

Нагадаємо, що гаряча дочка Сінді Кроуфорд без білизни показала, ніж її нагородила природа: «Фатальна красуня».

Як повідомляла Politeka, Сінді Кроуфорд вразила зовнішністю без макіяжу: "як постаріла".

Також Politeka писала, що розкішна Сінді Кроуфорд вразила інтимними фото домашніх пологів: "Серце розбивається...".