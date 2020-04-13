Дети знаменитостей, зачастую имеют такую же яркую внешность, как родители

Далее будет фото звезд и их чад, красоте которых можно только завидовать, пишет Рoliteka.net.

Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер, Патрик Шварценеггер, как и его отец посвящает время тренировкам, что видно, по отменному спортивному телосложению.

Дети Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, Пресли и Кайя Гербер. Парень с девушкой взяли от родителей лучшее.

Дочери Сильвестра Сталлоне и Дженнифер Флавин, Систин, Скарлетт и София Сталлоне, не имеют дефицита в женихах.

Дети Джуда Лоу и Сэди Фрост, Айрис и Рафферти Лоу, выглядят очень привлекательно.

Дочь певца Ленни Кравица и Лизы Бонет, Зои Кравиц, невероятно красива.

Дочери Брюса Уиллиса и Дэми Мур, Румер, Скаут и Талулла Уиллис - здесь можно не комментировать.

Сын Тома Хэнкса и Риты Уилсон, Чет Хэнкс, не может не понравиться.

Напомним, Арнольд Шварценеггер показал, как надо бороться с распространением смертельно опасного заболевания.

Экс-губернатор выложил видео, в котором показал, как тщательно моет руки, прежде чем взять на руки любимого питомца.

"Слушайте ученых и экспертов, а не пустоголовых. Вместе мы можем замедлить это и защитить друг друга", — подписал видео актер.

Ранее сообщалось, что дочь супермодели Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, также является моделью.

На одном из последних фото Кайя позировала в тесной маечке, которая едва прикрывает ее округлившиеся формы. Она не стала наносить макияж, вместо этого подкрасив лишь ресницы. Девушка выпятила вперед свою грудь и соблазнительно посмотрела в кадр. Пикантности образу добавили пухлые губы модели.

«Почти забыла про джинсы», - написала модель.

Напомним, что горячая дочь Синди Кроуфорд без белья показала, чем ее наградила природа: «Роковая красотка».

Как сообщала Politeka, Синди Кроуфорд поразила внешностью без макияжа: "как постарела".

Также Politeka писала, что роскошная Синди Кроуфорд поразила интимными фото домашних родов: "Сердце разбивается...".