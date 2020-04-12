Королева Великобританії Єлизавета II звернулася до співвітчизників з великоднім посланням

Королева зробила своє звернення з Віндзорського палацу на тлі страшної епідемії, яка спалахнула в Британії і забрала майже 10 тисяч життів її жителів. Вона нагадала британцям про пасхальну традицію запалювати свічки.

Про це повідомляє видання BBC News. Відео зі зверненням з'явилося на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram (щоб подивитися відео проскрольте до кінця сторінки).

"У цьому році Великдень – зовсім інший для багатьох з нас. Але якщо ми будемо зберігати дистанцію один від одного, то цим збережемо і безпеку один одного. Однак, Великдень не скасований. Насправді, Великдень нам зараз потрібен як ніколи. Якою б темною була смерть –особливо для тих, хто страждає від горя", – сказала королева в зверненні.

Видання зазначило, що, наскільки відомо, це перше пасхальне послання королеви своєму народові, її слова дійсно вражають.

"Ми всі знаємо, що вірус нас не здолає!" – підсумувала Єлизавета.

Також раніше повідомлялося, що інфікований китайським вірусом принц Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська самоизолировались в будинку в шотландському Абердині. При цьому у 72-річної Камілли не було виявлено зараження.

Помічникам сина королеви Великобританії довелося виявляти і обдзвонювати всіх людей, з якими той міг контактувати.

Нагадаємо, коронавірус убив принца Чарльза, вся влада дісталася Кейт Міддлтон і Вільяму: фатальні подробиці.

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