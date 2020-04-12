Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала провокаційні образи з останніх фотосесій

Даша є активним користувачем мережі, тому щодня оновлює свій профіль в Instagram, публікує цікаві відео та кадри з досить пікантних фотосесій. Після настання карантину в розділі Сторі артистка вирішила періодично відповідати на найпікантніші і навіть безглузді запитання шанувальників. Цей раз не став винятком, пише Politeka.

Так, цього разу Даша у звичній саркастичній їй манері відповіла на останні впросы цікавих фанатів, а також поділилася незвичайними і раніше не публикованными фото. На прдеставленных кадрах з'явилася безліч стильних нарядів, причому не забула Даша похвалитися формами і без білизни.

Відразу на декількох фото співачка блиснула ідеальним тілом без білизни під час фотосесії в домашньому вигляді і без зайвих укладок. Відповідаючи на питання, Даша розповіла, що не впевнена, чи ще брати участь в "ню-фотосесії", на даний момент вона зацікавлена в подорожах у цікавій компанії.

жартома зірка також зазначила, що воліє дивитися мультфільми з "жарким закінченням".

Раніше на новому фото артистка з'явилася в кімнаті з панорамними і світлими вікнами. На ній: чорна джинсова спідниця і серій светр, який підкреслив її форми. Волосся Даші зібрані у високий тугий пучок, а на її обличчі легкий макіяж. Сама вона дивиться в бік від об'єктива з серйозним виразом обличчя.

«Дикість, коли люди кажуть: “Боже весь час гола, весь час з голою дупою.” Дуже шкода таких людей, тому що для мене оголене тіло — це мистецтво. Це найщиріше стан жінки. Я не буду говорити банальних фраз про те, що людина приходить у світ голий. Людина під час найпотаємніших подій голий. Люди це все паплюжать і, в силу якихось своїх внутрішніх заломлень, ставляться до цього по-іншому»», – Даша написала під новим постом.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва з зав'язаними очима спокусила напівроздягнених дівчат

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва скинула штани і похвалилася накачене формами

Також Politeka писала, що напівгола Астаф'єва влаштувала фотосесію для дорослих прямо біля вікна