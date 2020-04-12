Стало відомо, що з нею зараз

Відому російську співачку Тетяну Буланову екстрено госпіталізували в Петербурзі

51-річна зірка 90-х потрапила в лікарню через проблеми з серцем ввечері 11 квітня. Директор співачки Костянтин Сергєєв розповів РосЗМІ, що Буланова знаходиться на лікуванні в кращому кардіологічному центрі Санкт-Петербурга.

Спочатку повідомлялося, що лікарі підозрювали у артистки інсульт. Однак ця інформація поки не підтвердилася. Сам Сергєєв розповів про те, що Буланову доставили в лікарню в предінсультному стані. Зараз, за його словами, співачка перебуває в реанімації, але її стан стабільний.

«Стан стабільний, їй стало краще, вона перебуває під наглядом лікарів у спеціалізованій клініці, в реанімації поки, але вона на зв'язку», - розповів директор артистки.

Він додав, що зараз приводів для занепокоєння немає, але лікарі продовжують тримати Буланову під наглядом.

До цього ми писали про те, що засновник групи "Ласкавий травень" Андрій Разін розвіяв чутки щодо дитини Тетяни Буланової. Зокрема, в соціальних мережах хтось пустив чутку про те, що зірка 90-их Тетяна Буланова нібито народила дитину від учасника групи "Ласкавий травень" Сергія Сєркова.

Разін назвав цю інформацію нісенітницею і навів кілька аргументів. За його словами, Сєрков у 12-річному віці потрапив в групу. Більше того, Сергій ніколи не був знайомий з Тетяною Буланової.

Нагадаємо, Разіну повідомили про таємну дитину Буланової від зірки Ласкавого травня.

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