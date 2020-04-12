Регіна Тодоренко показала, як проводить час на зйомках власного шоу, незважаючи на введення карантину

Як відомо, вже кілька тижнів діють обмеження у багатьох країнах введений карантин через епідемію вірусу, тому багато зірки скасували масові заходи, зйомки і практично всі публічні виходи в світ. Однак, Тодоренко продовжує знімати власне шоу, незважаючи на обмеження і випускає нові ефіри, пише Рoliteka.net.

В цей раз вона вирішила показати, як розважалася на шоу до початку зйомок і показала новий образ. Регіна похвалилася природним виглядом до нанесення макіяжу. Без шару косметики дівчина виглядала по-домашньому і трохи недбало.

При цьому з-за безформного сукні практично довжиною в підлогу здається ніби вона поправилася і приховує це. Про це самі шанувальники писали кількома днями раніше із-за невдалого вбрання зірки з короткими шортами.

До цього співачка позувала у досить невдалий образі – високих шортах сірого кольору, повністю скрывших її фігуру, і малиновому топі який зробив талію співачки квадратної.

Сама вона зрозуміла, що образ невдалий, але тим не менш вирішила виставити ролик і пожартувати підпису під роликом:

«#пятницасрегиной Терміново на youtube !!! СРОЧНООООО!!!! «Квадратна Регіна, навіщо ногу задираешь, тьху, товстуха»», - саркастично зауважила співачка.

Ось що відповіли користувачі:

«🔥🔥🔥 як же пощастило...,Ви супер! Владу привіт!)», «Всі сходять з розуму на карантині😁», «До чого це??», «Ти 😂😂😂😂😂😂 зробила мій день 😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹огоньььь», «Губка боб квадратні штани, не задирай ноги🤣 Така потішна», «А такі запальні співачки, не боятися Короновируса?», «Про карантин забула?», «Задовбали! Прям співачка, епі мати!».

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