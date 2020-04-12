Відома співачка Тіна Кароль показала, як продовжує худнути під час ранкових тренувань

Цього разу співачці вдалося здивувати шанувальників незвичайним виглядом під час чергового тренування. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в разділі Сторі Тіна з'явилася на невеликому відеоролику в провокаційному костюмі після занять йогою, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз співачка з'явилася в порожньому спортзалі без будь-яких укладок та макіяжу. Тіна, з розпущеним волоссям блідого відтінку і в природному вигляді покрутилася біля дзеркала.

Блідо-рожевий костюм щільно обтягнув фігуру артистки, показуючи тим самим результат її численних тренувань. Пікантності додає незвичайний малюнок на костюмі зірки. Як відомо співачка кожен день тренується з м'ячем, любить досить довго стрибати на скакалці і навіть встигла представити кілька вправ, які виконує интеревально - в перервах між виконанням планки, скручувань і вправ на стегна.

Раніше сообащлось, що приписують роман зіркам Дану Балану і Тіні Кароль набирає обертів. Цього разу пара підкорила шанувальників запальними танцями під відому мелодію. Артисти мило трималися за руки і кружляли біля сцени, весело сміючись і дивуючи.

Кадри одного з пикантнейших моментів їх танцю були представлені також на фан-сторінці Тіни Кароль в соціальній мережі Instagram.

«Ех, Дан 😃 втрачаємо хлопця, поплив...😍😍😍 Тіна все його кудись веде, а він і радий.. сонечка», «ДанТина і Фантіни best friends?🙏❤️😍», «Щасливі 🧩🧩 Ними можна милуватися вічно», «Дан, що ти зробив з Тіною?🙈», «Неееет, найцікавіше через 2 тижні 😻 команда Тіни, приїзд матусі Дана❤️❤️❤️ ой, серце не витримає, напевно 😂», «Тіна в цей раз веде ці танці баланцы 😁», «Улюблені і неповторні 💛💛💛», – написали користувачі.

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