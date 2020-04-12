Американська актриса українського походження Міла Йовович показала в мережі свою старшу дочку, яка стає все більше схожою на маму

Міліца Богданівна Йовович, більш відома як Міла Йовович, показала в соцмережі на своїй сторінці кадри з фотосесії 12-річної дочки Евер Габо. Актриса розповіла, як нею пишається, пише Politeka.net.

Зірка «Обителі зла» поділилася, що Евер знялася в екранізації розповіді, яку сама написала.

«Деякі з вас запитують, чи правильно те, що я дозволяю своїй дитині працювати в індустрії розваг в такому ранньому віці. Я особисто вважаю, що найважливіше, що можуть зробити батьки, - це допомогти своїм дітям знайти свою пристрасть. Робити те, що робить їх щасливими», – зазначає Міла Йовович.

Дочка актриси з дитинства мріяла стати актрисою і наполегливо до цього йшла. Йовович згадала приказку «яблуко від яблуньки недалеко падає» щодо свого нащадка.

«Ми так пишаємося тобою, Евер Габо», – додала актриса в кінці.

У коментарях користувачі мережі відзначили красу дівчинки і її схожість з матір'ю.

«Мамина радість», «Гарна дівчинка», «Неймовірна просто», «Яка вона красива!», «Копія мама», «Ваш клон», «Міла, все правильно!!! Головне підтримка батьків! Мрії повинні збуватися», «А це класна ідея, зняти обитель зла де головна героїня ще дуже юна. І актриса вже є», «Приємна фотосесія. Дуже радує, що немає об'єктивації і сексуалізації дитини, як зазвичай буває., – написали в мережі шанувальники актриси.

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