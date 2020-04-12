Американская актриса украинского происхождения Мила Йовович показала в сети свою старшую дочь, которая становится все больше похожей на маму

Милица Богдановна Йовович, более известная как Мила Йовович, показала в соцсети на своей странице кадры с фотосессии 12-летней дочери Эвэр Габо. Актриса рассказала, как ей гордится, пишет Politeka.net.

Звезда «Обители зла» поделилась, что Эвэр снялась в экранизации рассказа, который сама написала.

«Некоторые из вас спрашивают, правильно ли то, что я позволяю своему ребенку работать в индустрии развлечений в таком раннем возрасте. Я лично считаю, что самое важное, что может сделать родитель, - это помочь своим детям найти свою страсть. Делать то, что делает их счастливыми», – отмечает Мила Йовович.

Дочь актрисы с детства мечтала стать актрисой и упорно к этому шла. Йовович вспомнила поговорку «яблоко от яблоньки недалеко падает» в отношении своего отпрыска.

«Мы так гордимся тобой, Эвер Габо», – добавила актриса в конце.

В комментариях пользователи сети отметили красоту девочки и ее схожесть с матерью.

«Мамина радость», «Красивая девочка», «Невероятная просто», «Какая она красивая!», «Копия мама», «Ваш клон», «Мила, все правильно!!! Главное поддержка родителей! Мечты должны сбываться», «А это классная идея, снять обитель зла где главная героиня ещё очень юная. И актриса уже есть», «Приятная фотосессия. Очень радует, что нет объективации и сексуализации ребенка, как обычно бывает., – написали в сети поклонники актрисы.

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