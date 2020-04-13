Російська балерина Анастасія Волочкова звернулася до підписників

Зірка написала своїм прихильникам в честь Вербної неділі, пише Politeka.net.

Скандальна балерина з'явилася в червоному вбранні, яке облягло її пишні груди і тонку талію. Глибоке декольте наряду, має не залишити будь-якого чоловіка в спокої.

Зірка зробила гарну зачіску. Волочокова позувала у себе вдома, у своїй розкішній вітальні. На столику можна було помітити портрет ще молодої зірки.

"Дорогі мої, я бажаю вам всім світлого, прекрасного сонячного дня, наповненого радістю та любов'ю!", - підписала фото Волочкова.

За дві години пост зібрав понад 2500 лайків і жодного коментаря, адже зірка давно відключила цю можливість: "Пустунка".

Нагадаємо, Анастасія Волочкова представила звичне домашнє відео, в якому звернулася до шанувальників і розповіла, як і де проводить час в будинку найчастіше.

Як виявилося, скандальна зірка віддає перевагу розважатися на величезному дивані біля вікна.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Волочкова розповіла - директор Маріїнського театру Махар Вазієв домагався її в молодості. На той момент він тільки став директором і відразу дав зрозуміти, чого хоче від балерини.

За її словами, Вазієв при всіх заявив: «А ось ця буде моєю».

Для Волочкової почути таке і зараз здається диким.

Вазієв нібито залишив артистку на «короткому повідку». Даючи нові партії, він перетворював її життя на кошмар, але незабаром Волочкова покинула театр.

Нагадаємо також, що Анастасія Волочкова щосили готується до майбутнього весілля з таємним нареченим.

Відомо, що весільний наряд їй шиє зоряний дизайнер Аніка Керімова. Модельєр зберігає в секреті ескіз, але запевняє, що сукня буде розкішною.

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків

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