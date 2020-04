View this post on Instagram

Здоровом когдатна свете есть хорошие люди😊 Мне кажется, мы все должны помогать друг другу, кто чем может.🙏 Решили мы в очередной раз сделать переливку любимого мною дивана. И вновь обратились к профессионалу моем у другу Алексею создателю компании @obivka.ru 😊 А в выборе итальянской ткани помогли добрые люди из элитной компании Lifestyle UNICO @unico_lifestyle . А так же с доставкой этой ткани.👍Комплект мягкой мебели Lifestyle UNICO уже 4 года является изысканным украшением моей мраморной гостиной.😊 Скоро наш диван будет, как новый!😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #театр #мебель #обивкамебели