Син Наташі Корольової і Тарзана Архип Глушко показав, чим займається під час карантину

18-річний син зоряної пари активно веде свою сторінку в Instagram. Цього разу молодий чоловік показав у розділі Сторі, як займається в спортзалі, "слідуючи по стопах батька", повідомляє Politeka.

Як відомо відома співачка Наташа Корольова вже багато років перебуває у шлюбі з Сергієм Глушко, більш відомий під псевдонімом Тарзан. У пари народився син Архип, який не так давно бурхливо відзначив день народження. Молодий чоловік досить бурхливо оголосив про розставання з коханою – моделлю і блогером Марією Слугиной, після чого вдарився у творчість і почав активно тренуватися.

За словами юнака, у нього під час карантину накопичилося багато енергії, яку потрібно кудись витрачати:

«У кого-то ранок починається з кави, а в мене із залу. Енергії забагато на карантині накопичилося», - написав на одному з роликів Архип.

Також молодой чоловік показав перший уривок зі свого нового кліпу на музичну композицію "Пляшка вина". Зіркова мама молодої людини не залишилася осторонь і також опублікувала на своїй сторінці новий ролик.

Так, на представленому ролику молодий чоловік позував у звичайному одязі, прикривши своє обличчя за медичною маскою, як би інтригуючи початком кліпу. При цьому його мама Наташа вирішила репостнуть всю запис, як і слова юнака:

«Офіційний реліз пісні «Пляшка вина» Друзі, як проходить ваш карантин? Сподіваюся музично😆! А у мене сьогодні офіційний реліз на всіх інтернет майданчиках і тому приводу можна відкрити пляшку вина.🍷 #грек #архип #архипглушко #бутылкавина».

Шанувальники у свою чергу засипали відео коментарями:

«Класний! Очі Наталчин ! 👍Виставляйте побільше кліпів зі своїми піснями! І наш карантин проходитиме музично 👏👏👏👏👏🎵 🎧», «Браво!!! Але зухвалості Тарзана трохи не вистачає👏👏👏», «Бомбічний хлопець💣як і сама кумир мого дитинства Наташка💎💎💎💥💥💥», «Пісня класна я вже скачала. Думаю, буде хітом! Молодець!!!», «Пісня класна💪🏻🔥 Молодець!».

Нагадаємо, юний син Наташі Корольової вирішив піти по стопах батька-стриптизера.

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