39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу, що прославилася роллю в серіалі "Величне століття", з'явилася в незвичному образі

Зірка опублікувала фото, на якому позує разом з дочкою, передає Politeka.net. Дівчинка стоїть позаду матері і поправляє їй чорний міні-капелюшок.

Волосся Нур розпущене і видно коріння натурального кольору. На обличчі актриси щось схоже на фарбу, що зробила її образ не тільки дивним, але і неакуратним. Губи підфарбовані матовою помадою.

Феттахоглу дивиться в камеру, покорчивши гримаску.

На артистці - біла футболка

"Казкова казка 🧚🏻‍♀️", - підписала вона знімок.

За 20 хвилин пост зібрав понад 11 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі були дещо здивовані зовнішністю актриси, мовляв зовсім інша, але все ж були раді, що мати з донькою під час самоізоляції не тільки дивляться фільми, але і грають.

Нагадаємо, Нур Феттахоглу поділилася свіжим фото, на якому постала на підлозі біля вікна. Зірка позувала поруч з мольбертом: на листку паперу виднівся невеликий квадратний малюнок.

Актриса зігнула ногу в коліні, поклавши на неї голову. При цьому Нур дивиться кудись убік, а в її погляді читається смуток і важкі думки. Примітно, що рудоволоса красуня на цей раз показала себе без краплі косметики.

Раніше повідомлялося, що Нур Феттахоглу приєдналася до челленджу #pillowchallenge.

Зірка серіалу «Величне століття» розмістила фото, на якому позує в подушці.

На знімку видно лише куточок подушки. Але до образу Нур підійшла дуже педантично, доповнивши його аксесуарами у вигляді обідка-капелюшка червоного кольору, круглими сонцезахисними окулярами, а також намистом, ланцюжком і браслетом.

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