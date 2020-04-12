39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, прославившаяся ролью в сериале "Великолепный век", предстала в необычном образе

Звезда опубликовала фото, на котором позирует вместе с дочерью, передает Politeka.net. Девочка стоит позади матери и поправляет ей черный мини-шляпку.

Волосы Нур распущены и видно корни натурального цвета. На лице актрисы нечто похожее на краску, что сделало ее образ не только странным, но и неаккуратным. Губы подкрашены матовой помадой.

Феттахоглу смотрит в камеру, покорчив рожицу.

На артистке - белая футболка

"Сказочная сказка 🧚🏻‍♀️", - подписала она снимок.

За 20 минут пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети были несколько удивлены внешностью актрисы, мол совсем другая, но все же были рады, что мать с дочкой во время самоизоляции не только смотрят фильмы, но и играют.

Напомним, Нур Феттахоглу поделилась свежим фото, на котором предстала сидящей на полу у окна. Звезда позировала рядом с мольбертом: на листке бумаги виднелся небольшой квадратный рисунок.

Актриса согнула ногу в колене, положив на нее голову. При этом Нур смотрит куда-то в сторону, а в ее взгляде читается печаль и тяжелые мысли. Примечательно, что рыжеволосая красавица на этот раз показала себя без капли косметики.

Ранее сообщалось, что Нур Феттахоглу присоединилась к челленджу #pillowchallenge.

Звезда сериала «Великолепный век» разместила фото, на котором позирует в подушке.

На снимке видно только уголок подушки. Но к образу Нур подошла очень щепетильно, дополнив его аксессуарами в виде ободка-шляпки красного цвета, круглыми солнцезащитными очками, а также бусами, цепочкой и браслетом.

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