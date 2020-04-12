Екс-солитка групи "ВІА-Гра" Надія Мейхер-Грановська показала свій головний талант

Як повідомляє Politeka.net, актриса, телеведуча і співачка Надія Мейхер неодноразово дивувала шанувальників гарними фото і елегантними нарядами в мережі. На цей раз їй знову вдалося зробити це, але вже за допомогою відео, на якому співачка чуттєво виконує зворушливу пісню Алли Пугачової "Не відрікаються люблячи" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця іноземці).

У підписі до відео зірка додала слова пісні, щоб її шанувальники змогли підспівувати їй.

Для виступу пекуча брюнетка вибрала яскравий цибулю в стилі кежуал: вузькі джинси з високою посадкою, зелена кофточка цікавого крою, з ременями в області плечей, і ботильйони на низькому каблуці.

Фанати Мейхер в коментарях гідно оцінили її прекрасні вокальні таланти, вона буквально довела їх до сліз. Крім того зірку обсипали компліментами і відзначили, що вона чудово виглядає.

"Яка ви прекрасна ❤️", " Красуня💣👍", "Захоплююся тим, скільки ж у Вас природної краси і таланту!!! Ви у всьому шикарні!!!", "Як зворушливо і душевно виконуєте 😔", "Як завжди талановито і по-своєму і з почуттями, завжди Вами захоплююся", "Красиво, мурашки бігають", "Надія, ви наша гордість!!!💐💐💐Гордість України".

Нагадаємо, розкішна Надія Мейхер ризикнула показати себе без макіяжу.

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