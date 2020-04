View this post on Instagram

( муз. Марк Минков , сл. Вероника Тушнова) Не отрекаются любя, Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, А ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются любя. А ты придешь, когда темно, Когда в окно ударит вьюга, Когда припомнишь, как давно Не согревали мы друг друга. Да, ты придешь, когда темно. И так захочешь теплоты, Не полюбившейся когда-то, Что переждать не сможешь ты Трех человек у автомата. Вот как захочешь теплоты. За это можно все отдать, И до того я в это верю, Что трудно мне тебя не ждать Весь день, не отходя от двери. За это можно все отдать! Не отрекаются любя, Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, А ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются любя