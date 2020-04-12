Экс-солитка группы "ВИА-Гра" Надежда Мейхер-Грановская показала свой главный талант

Как сообщает Politeka.net, актриса, телеведущая и певица Надежда Мейхер неоднократно удивляла поклонников красивыми фото и элегантными нарядами в сети. На этот раз ей снова удалось сделать это, но уже при помощи видео, на котором певица чувственно исполняет трогательную песню Аллы Пугачевой "Не отрекаются любя" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца странцы).

В подписи к видео звезда добавила слова песни, чтобы ее поклонники смогли подпевать ей.

Для выступления жгучая брюнетка выбрала яркий лук в стиле кэжуал: узкие джинсы с высокой посадкой, зеленая кофточка интересного кроя с ремнями в области плеч, и ботильоны на низком каблуке.

Фанаты Мейхер в комментариях по достоинству оценили ее прекрасные вокальные таланты, она буквально довела их до слез. Кроме того звезду осыпали комплиментами и отметили, что она прекрасно выглядит.

"Какая же вы прекрасная ❤️", " Красотка💣👍", "Восхищаюсь тем, сколько же в Вас природной красоты и таланта!!! Вы во всем шикарны!!!", "Как трогательно и душевно исполняете 😔", "Как всегда талантливо и по-своему и с чувствами, всегда Вами восхищаюсь", "Красиво, мурашки бегают", "Надежда, вы наша гордость!!!💐💐💐Гордость Украины".

Напомним, роскошная Надежда Мейхер рискнула показать себя без макияжа.

Также Politeka писала, что босоногая Мейхер в соблазнительной позе выставила напоказ свои таланты.

Также Politeka сообщала, что жгучая Мейхер показала внушительные «дары природы» в наряде с декольте.