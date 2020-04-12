Красуні зняли все, щоб надіти... ковдри та подушки

Улюблені актриси з Жіночого кварталу приміряли подушки і ковдри в якості суконь

Зазначимо, що «Жіноча Квартал» – це велике концертне шоу від Студії "Квартал 95", в якому правлять бал представниці прекрасної статі. Сьогодні вони показали свої «вечірні» наряди на карантині. Про це пише Politeka.net з посиланням на офіційну сторінку програми в мережі.

«Справжні богині і на карантині богині. Приєднуйся до домашнього флешмобу, вигадуй сміливі вечірні вбрання!», – підписали фото в мережі.

Так, подушки і ковдри заради участі в подушко-челледжі приміряли найсміливіші дівчата з Кварталу: Марта Адамчук, Лалі Ергемлідзе, Еліна Мбані і Анастасія Євтушенко.

Нагадаємо, що Марта Адамчук вміє схвилювати і захопити численних шанувальників своїми гарячими образами, які вона показує не тільки на сцені, але і в повсякденному образі.

На цей раз, колишня учасниця проектів "Голос країни" і "Танці з зірками", а нині актриса "Жіночого Кварталу" Марта Адамчук опублікувала фото, яке розчулила багатьох шанувальників актриси. Дівчина показала численній публіці свого улюбленого батька, на якого дівчина неймовірно схожа.

Варто відзначити, що батько Марти на фото виглядає дуже щасливим, він посміхається і впевнено позує на камеру. Поруч з ним стоїть і зірка "Кварталу", яка дуже схожа на свого батька.

Передплатники зазначили в коментарях, що переконалися в безсумнівну подібність Адамчук з батьком, про що вони відразу ж повідомили своєму кумиру. Крім того, вони приєдналися до привітань, побажавши чоловікові всього самого найкращого.

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