Відома співачка Тіна Кароль з'явилася разом з мамою Дана Балана в несподіваному образі

В цей раз фан-сторінці артистки з'явилися перші кадри з нового ефіру пісенного шоу голос. При цьому в них була показана мама Дана, яка не тільки засоромила співачку, але ще й, схоже, виступила з нею разом. Моменти, які заінтригували шанувальників, ще більше підігріли чутки про роман пари, якої вже давно приписують любовні стосунки, повідомляє Politeka.

Так, вже сьогодні відбудеться заключний епізод етапу «нокаути» шоу «Голос країни-10». Під час цього ефіру виступить і мама тренера Дана Балана Людмила (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Артистка приїхала в странц, щоб зробити синові незвичайний сюрприз. Причому виконає на сцені вона композицію, яку співають молодятам на весіллі. Людмила зізналася, що вибрала цю композицію неспроста.

Ось що відповіли шанувальники:

«Тіна копія мама, значить він одружується 👍», «Від неї всього можна очікувати», «Я дуже чекаю цього моменту.🤣❤️», «Я так довго чекаю цього. ❤️ Анонс показали давно Чекала... в кожному бою. Я думала вона у Дана на боях буде. Виявилося у Тиночки», «Схоже буде весілля».

Раніше сообащлось, що приписують роман зіркам Дану Балану і Тіні Кароль набирає обертів. Цього разу пара підкорила шанувальників запальними танцями під відому мелодію. Артисти мило трималися за руки і кружляли біля сцени, весело сміючись і дивуючи.

Кадри одного з пикантнейших моментів їх танцю були представлені також на фан-сторінці Тіни Кароль в соціальній мережі Instagram.

«Ех, Дан 😃 втрачаємо хлопця, поплив...😍😍😍 Тіна все його кудись веде, а він і радий.. сонечка», «ДанТина і Фантіни best friends?🙏❤️😍», «Щасливі 🧩🧩 Ними можна милуватися вічно», «Дан, що ти зробив з Тіною?🙈», «Неееет, найцікавіше через 2 тижні 😻 команда Тіни, приїзд матусі Дана❤️❤️❤️ ой, серце не витримає, напевно 😂», «Тіна в цей раз веде ці танці баланцы 😁», «Улюблені і неповторні 💛💛💛», – написали користувачі.

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