Відома співачка Тіна Кароль з'явилася разом з мамою Дана Балана в несподіваному образі
В цей раз фан-сторінці артистки з'явилися перші кадри з нового ефіру пісенного шоу голос. При цьому в них була показана мама Дана, яка не тільки засоромила співачку, але ще й, схоже, виступила з нею разом. Моменти, які заінтригували шанувальників, ще більше підігріли чутки про роман пари, якої вже давно приписують любовні стосунки, повідомляє Politeka.
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Так, вже сьогодні відбудеться заключний епізод етапу «нокаути» шоу «Голос країни-10». Під час цього ефіру виступить і мама тренера Дана Балана Людмила (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).
Артистка приїхала в странц, щоб зробити синові незвичайний сюрприз. Причому виконає на сцені вона композицію, яку співають молодятам на весіллі. Людмила зізналася, що вибрала цю композицію неспроста.
Ось що відповіли шанувальники:
«Тіна копія мама, значить він одружується 👍», «Від неї всього можна очікувати», «Я дуже чекаю цього моменту.🤣❤️», «Я так довго чекаю цього. ❤️ Анонс показали давно Чекала... в кожному бою. Я думала вона у Дана на боях буде. Виявилося у Тиночки», «Схоже буде весілля».
Раніше сообащлось, що приписують роман зіркам Дану Балану і Тіні Кароль набирає обертів. Цього разу пара підкорила шанувальників запальними танцями під відому мелодію. Артисти мило трималися за руки і кружляли біля сцени, весело сміючись і дивуючи.
Кадри одного з пикантнейших моментів їх танцю були представлені також на фан-сторінці Тіни Кароль в соціальній мережі Instagram.
«Ех, Дан 😃 втрачаємо хлопця, поплив...😍😍😍 Тіна все його кудись веде, а він і радий.. сонечка», «ДанТина і Фантіни best friends?🙏❤️😍», «Щасливі 🧩🧩 Ними можна милуватися вічно», «Дан, що ти зробив з Тіною?🙈», «Неееет, найцікавіше через 2 тижні 😻 команда Тіни, приїзд матусі Дана❤️❤️❤️ ой, серце не витримає, напевно 😂», «Тіна в цей раз веде ці танці баланцы 😁», «Улюблені і неповторні 💛💛💛», – написали користувачі.
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