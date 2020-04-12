Відома співачка Світлана Лобода в тигровому купальнику показала кращі кадри з жаркої відпустки

В цей раз знаменита артистка вирішила представити серію кадрів з відпустки, яку провела на сонячному узбережжі. Зірка дуже сумує за часом, проведеним закордоном до карантину і вирішила нагадати шанувальникам про свій останній відпочинок, поставши в стильному образі, повідомляє Politeka.

Так, співачка з'явилася в улюбленому купальнику з леопардовим принтом, доповнивши образ курткою з шкіри і легким макіяжем на обличчі.

«Нахлинули спогади... #2018 через 2 місяці після пологів 🦁 яка?😬», - прокоментувала фото зірка.

Ось що відповіли шанувальники: «Красуня 💖🔥», «Огггонь, блін а це Мама двох дівчат)))», «Визначено все 🙏😍», «3🔥ось вона наша #малышкаLO 💣», «My love❤️🐆», «важко виділити одну ))😛», «Яка? Шикарна 🔥🔥🔥🔥😍», «Не можу вибрати, скрізь вогонь», «Обалденная!!!👍💖🌸», «Потрібно повторити?🔥😉», «Сексі бейба на всіх👍😍».

До цього знаменита артистка з'явилася в домашньому образі перед об'єктивом, щоб записати прямий ефір на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram з шанувальниками. Зазначимо, артистка раніше не проводила онлайн-бесід і чатів з шанувальниками, а також вкрай рідко зверталася до них в Instagram.

Після того, як зірка вирушила на самоізоляцію з дітками у власному будинку, вона почала активно вести соціальні мережі, представляти раніше не публикованные кадри з концертів і навіть проводити прямі ефіри з колегами. Цього разу зірка не втрималася від бесіди з власною аудиторією.

Щоб привернути увагу аудиторії, зірка представила новий кадр, на якому вона сидить на дивані в незвичайній позі, роблячи селфи на свій телефон. Одягнена Світлана в сині джинси і в темний светр з коміром, який закриває шию. Її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

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