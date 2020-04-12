Известная певица Светлана Лобода в тигровом купальнике показала лучшие кадры из жаркого отпуска

В этот раз знаменитая артистка решила представить серию кадров из отпуска, который провела на солнечном побережье. Звезда очень скучает за временем, проведенным заграницей до карантина и решила напомнить поклонникам о своем последнем отдыхе, представ в стильном образе, сообщает Politeka.

Так, певица появилась в излюбленном купальнике с леопардовым принтом, дополнив образ курткой из кожи и легким макияжем на лице.

«Нахлынули воспоминания... #2018 через 2 месяца после родов 🦁 какая?😬», - прокомментировала фото звезда.

Вот что ответили поклонники: «Красотка 💖🔥», «Огггонь, блин а это Мама двух девчонок)))», «Определенно все 🙏😍», «3🔥вот она наша #малышкаLO 💣», «My love❤️🐆», «тяжело выделить одну ))😛», «Какая? Шикарная, просто невозможно 🔥🔥🔥🔥😍», «Не могу выбрать, везде огонь», «Обалденная!!!👍💖🌸», «Нужно повторить?🔥😉», «Секси бейба на всех👍😍».

До этого знаменитая артистка появилась в домашнем образе перед объективом, чтобы записать прямой эфир на своей странице в социальной сети Инстаграм с поклонниками. Отметим, артистка ранее не проводила онлайн-бесед и чатов с поклонниками, а также крайне редко обращалась к ним в Инстаграм.

После того, как звезда отправилась на самоизоляцию с детками в собственном доме, она начала активно вести социальные сети, представлять ранее не публикованные кадры с концертов и даже проводить прямые эфиры с коллегами. В этот раз звезда не удержалась от беседы с собственной аудиторией.

Чтобы привлечь внимание аудитории, звезда представила новый кадр, на котором она сидит на диване в необычной позе, делая селфи на свой телефон. Одета Светлана в синие джинсы и в темный свитер с воротником, который закрывает шею. Ее волосы распущены, а на лице легкий макияж.

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